Звездата от култовия сериал „София – ден и нощ“ и инфлуенсър Кристиан Кирилов разкри в новия епизод на Телеграфно подкастът подробности около акцията на ГДБОП в автокъщата му.

„По време на акцията на ГДБОП в автокъщата имахме може би 10–12 автомобила. Всички бяха описани, искаха документи на всички. Аз направих пълно съдействие за абсолютно всичко. Искаха да приберат два автомобила – „Мерцедес“ и BMW – заради съмнения. Наистина ги прибраха, но ето, благодаря на Господ, получихме писмо от Софийска градска прокуратура, в което пише, че нито моята фирма „Ден и нощ ауто груп“, нито аз като физическо лице сме замесени в данъчни измами, пране на пари и нямаме връзка с това. Върнаха ми колите“, сподели Кирилов.

Той допълни, че антимафиотите са дошли и до дома му в рамките на мащабната операция. Преди няколко месеца служителите на ГДБОП нахлуха в близо 10 от най-известните автокъщи у нас, като бяха иззети около 30 луксозни возила. По данни на ГДБОП и НАП щетата за бюджета надхвърля 10 млн. лева.

„Беше много рано сутринта. Аз по принцип ставам към 7:30–8 ч. Имам по 7–8 обаждания от клиенти, с някои имаме и часова разлика, те звънят от цяла Европа – свикнал съм. Но имаше един номер, който беше звънял три пъти. Аз, докато не си изпия кафето, не вдигам на никого. Живея в къща, бях си пуснал кучетата в двора, носех едно пеньоарче, с рошава коса, с кафе. Този номер пак звънна, а аз дадох автоматичен отговор „Пишете ми“. Сега ми звучи малко комично, но тогава беше ужасен стрес за мен. Получих отговор „от полицията съм“. В началото мислех, че е майтап и вдигнах. „Пред вас сме“, ми казаха. Който не го е изпитвал, не знае – буквално замръзнах. Никога не ми се е случвало да имам конфронтация с органите на реда и отворих. Наистина имаше една кола, питах може ли да се облека, мислех, че ще ме арестуват, че нещо става. Човекът ми каза „да“. Аз бях с жена ми вкъщи. Той ми каза да тръгвам с моята кола. Един от служителите се качи при мен. Говорихме си по пътя, аз питам защо, какво става, той нищо не ми каза“, разказа още Кристиа , познат като Митака от сериала.

Телеграфно подкастът

По думите му всички служители били цивилни. „Когато паркирахме пред автокъщата, отвън нямаше никой. Отварям вратата и гледам – може би 30 души. Мен майка ми ме е възпитала винаги, когато разговарям със служители на реда, да съм уважителен – говоря им на „господине“ със супер уважение. От началото на проверката до края им говорех на „господине“ и „госпожо“. Наистина се направи много мащабна проверка в автокъщата, но тази акция е била не само при нас, а в няколко обекта. Всичко продължи до към 22:30–23 ч. След това отидох да тренирам. Първият човек, с който говорих след това, беше майка ми“, допълни Кирилов.

На въпрос гледал ли е клипа на ГДБОП, в който се вижда как антимафиоти са около трона в автокъщата, той отговори: „Не, не забелязах нищо. Бях много притеснен, стресиран. Чак после видях.“

Кирилов разказа още, че и самият той е бил жертва на измами и е подавал жалби в полицията.

Какво още сподели Кристиан Кирилов за акцията, реакциите на близките си, луксозните автомобили, червения трон и жените в живота си – гледайте в новия епизод на Телеграфно подкастът. Там ще разберете и дали е бил гадже с Денислава от „Игри на волята“ и дали в момента има жена до себе си.