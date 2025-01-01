Фестивалът на фолклорната носия в Жеравна 2025 г. бе тържествено открит вчера вечерта с представяне на официалните гости и слово на създателя на събитието Христо Димитров.

В приветствието си заместник-министърът на културата Георги Султанов подчерта символиката на събитието като празник на радостта и българската общност. Посланичката на Монголия в България Лхагвасурен Саянаа поздрави присъстващите на български език, като им пожела прекрасен фестивал и светло бъдеще, свързани с богатството и красотата на българската култура и традиции.

БТА

БТА

Кметът на Котел изрази благодарност към Христо Димитров за избора на Жеравна като домакин, като подчерта мисията на българите като народ, дал писменост на милиони и създал феномена на читалището. На сцената бе направено и предложение за брак пред 25 000 души публика.

В словото си Христо Димитров подчерта, че „Бог, България и българите“ са неговото триединство и същността на събитието. Той призова за повече любов, разбирателство и вяра. За първи път фестивалът бе открит без традиционния символичен изстрел с пистолет – като личен пример. „Тук ще бъде празник на любовта“, изтъкна той.“

По традиция се проведе и церемония по приемането на нови войводи в създаденото през 2014 г. сдружение „Пазители на българщината“, чиито членове вече са над 90. Новоприетите положиха клетва за вярност към българските ценности, история и култура.

БТА

Сдружението връчи и годишното отличие „Апостол на българщината“ за 2025 г., което тази година получи професор Любомир Пенев. Той бе отличен за колекционирането на оръжия и носии, реставрацията на старинни къщи и подкрепата за ансамбъл „Българе“. В словото си Пенев нарече наградата не толкова признание, колкото „бъдеща отговорност“ и призова дарителството да се разпространява като „заразна добродетел“.

В програмата на фестивала тази година са включени богати и разнообразни събития. Откриването завърши с възпоменание за героите на България и концерт с участието на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“, ансамбъл „Странджа“, дуета Габриела Михайлова и Радостина Дамянова, както и Академичния народен хор при АМТИИ – Пловдив.

Втората фестивална вечер ще предложи конкурси за автентични носии, народни борби, силови игри, представяне на любителски клубове и голямо надиграване. Концертите на Нелина и Петя Панева ще завършат с ритуалното запалване на „Олелията“ и дълги хора около символичния огън.

БТА

Финалният ден ще бъде посветен на младите таланти с конкурса за музикалната награда „Иванчо Музиканта“. След него ще се състои официалното закриване. Неделя е единственият ден, в който посетителите могат да влязат без носия и входна такса, като снимките са позволени.

Фестивалът, създаден през 2008 г. по идея на Христо Димитров и организиран от Фондация „Българе“ с подкрепата на община Котел и кметство Жеравна, се провежда ежегодно в местността „Добромерица“. Посетителите са облечени в народни носии, за да се пресъздаде автентичната атмосфера отпреди повече от век.

Събитието се издържа от входни такси и дарения, като традиционни дарители са Ян и Елена Андерсон, Георги Манев и Калин Григоров. От началото си фестивалът привлича хиляди посетители от страната и чужбина, превръщайки Жеравна в център на възрожденския дух.

Фестивалът ще продължи до 24 август.