Здравните карти за учениците вече ще са електронни. Това заявиха на съвместен брифинг здравният министър Силви Кирилов, образователният му колега Красимир Вълчев, както и на електронното управление Валентин Мундров. Важно уточнение - всичко това, обаче, не отменя физическия преглед при личния лекар. Информацията ще отива автоматично само при медицинските специалисти в училището и детската градина, които посещава детето:

"Вече няма нужда родителите да носят здравните лично профилактични карти на децата си, нито да предоставят т.нар. контактни бележки. Цялата информация е налична в Националната здравноинформационна система. Със съответните нормативни промени осигурихме достъп до нея на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училища. По този начин улесняваме над 2 млн. граждани – всички деца до 18 години и техните родители, облекчаваме и работата на общопрактикуващите лекари", посочи министър Силви Кирилов.

Здравните карти на децата вече могат да се издават електронно

Всички имаме ангажименти и провеждането на задължителния годишен профилактичен преглед е един от тях, допълни здравният министър.

"Апелът ми към родителите е да не очакват, че електронизацията означава дистанционно издаване на документи. Посещението в кабинета на общопрактикуващия лекар е задължително и не трябва да гледаме на него като досаден ангажимент", посочи още Силви Кирилов.

Образователният министър допълни информацията, като уточни, че всички деца, които са минали здравно-профилактични прегледи след 1 януари 2025 година не се налага през новата учебна година да предоставят информацията на хартиен носител. Тази информация ще бъде получена електронно от медицинските специалисти в училищата и детските градини.

Самата електронна здравно-профилактична карта не отменя провеждането на профилактичните прегледи. Всички родители трябва да заведат децата на тези прегледи. Ако не са го направили след 1 януари 2025 година, ще трябва да го направят до 30 септември.

"Улеснението е, че здравните специалисти в училища и детски градини ще имат достъп до информацията на децата. Здравните карти включват информация за ръст, тегло, алергии, заболявания Те ще имат достъп до тази информация само за децата от съответното детска градина или училище", каза още Вълчев.

Важна промяна: Отпада „контактната“ бележка и за яслите

От следващата седмица започва електронното издаване на личните здравно-профилактични карти на децата в детските градини и училищата, съобщи и министърът на електронното управление Валентин Мундров.

"Успяхме да реализираме тази задача и спазихме ангажимента към родителите, към лекарите и към учителите в училищата, както и към децата", каза Мундров. Той изрази надежда тази дигитална трансформация все повече да присъства в нашия живот.

Министърът призова родителите да инсталират на електронните си устройства приложението "еЗдраве", което дава достъп на всички граждани до личното им пациентско досие с всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравно-информационна система. Така родителите могат да следят здравния статус на децата си, както и своя, каза Мундров.

Той увери, че "Информационно обслужване" е налично при възникнали проблеми, тъй като винаги при внедряването на една информационна система има съпътстващи малки проблеми или питания.