С настъпването на 2026 г. всеки ден държавата ще публикува цените на 101 групи продукти от голямата потребителска кошница – хранителни стоки от първа необходимост и лекарства. Всеки ще може да ги сравнява на сайта kolkostruva.bg – от 1 януари до 8 август, когато изтича периодът на двойно обозначение на цените – и в лева, и в евро, съобщава NOVA.

Сред продктите ще са хляб, яйца, мляко и млечни продукти, различни видове месо и колбаси, олио и консерви, плодове и зеленчуци, детски храни и сладкарски изделия, безалкохолни и алкохолни напитки, лекарства – включително ваксини, медикаменти за простудни заболявания, възпаления и обезболяващи. Пълният списък вече е публикуван на страницата на Комисията за защита на потребителите.

Зад всяка от включените 101 стоки стоят десетки отделни артикули, тъй като търговците трябва да отчитат всяка марка от дадената група. Задължени да публикуват тази ежедневна информация са търговските вериги с оборот над 10 милиона лева за предходната финансова година.

Всеки ден между 7:00 и 12:00 часа на обяд те ще трябва да публикуват подробна информация за всеки свой артикул, попадащ във всички 101 групи стоки – на собствения си уебсайт и в електронния портал на Комисията за защита на потребителите. Задължението си пред държавата те ще трябва да спазват всеки ден включително в събота, неделя и на официални празници.