Ще продължим да искаме умерен ръст на заплатите. Ще търсим диференциация на увеличението на доходите в бюджетните системи, обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на Четвъртата научна конференция на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Фондация „Фридрих Еберт България“.

Темата на форума тази година е "Социални дисбаланси в условията на дигитална икономика и климатичен преход".

По думите на Димитров няма логика в сферите, които вече са получили около 50% или повече увеличение, пак да искат ръст. Тези с ръст от 5% на заплатите ще си покрият само инфлацията и за тях ще има нужда „от допълнителна стъпка за 2026 г.“, обясни той. Според Димитров трябва да се увеличават заплатите и в частния сектор, за да може „цената на труда да бъде атрактивна“.

Обикаляме страната, хората са разтревожени по отношение на издръжката за живота и цените за основните стоки, коментира президентът на КНСБ. Според него това няма общо с приемането на еврото. Други са процесите и те започнаха преди 4-5 години веднага след Ковид и са свързани с нарушените глобални вериги на доставки.

Пламен Димитров отново обясни, че КНСБ иска да има официално измерване на заплатата за издръжка.