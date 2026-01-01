Граждани ще се съберат днес пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в София, за да изразят несъгласието си с предстоящото увеличение на цените на електроенергията и топлинната енергия.

Демонстрацията е насрочена за тази сутрин, непосредствено преди заседанието на регулатора, на което ще бъдат обсъдени новите тарифи, предвидени да влязат в сила от 1 юли 2026 г.

Според публикуваните от КЕВР разчети цената на електроенергията за битовите потребители ще се увеличи средно с 2,99%, а тази на топлинната енергия – с 4,58%.

Предвиденото поскъпване на тока е различно за отделните електроснабдителни дружества. За клиентите на „Електрохолд Продажби“ увеличението е 3,11%, за абонатите на „ЕВН България Електроснабдяване“ – 3,24%, а за потребителите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ – 2,38%. Най-голям ръст е заложен за клиентите на „ЕСП Златни пясъци“ – 5,80%.

При топлинната енергия най-сериозно увеличение е предвидено за клиентите на „Топлофикация Плевен“ – 5,54%, следвани от „Топлофикация София“ с 5,50%, „Веолия Енерджи Варна“ с 5,19% и „Топлофикация Сливен“ с 5,18%. За абонатите на столичната топлофикация цената ще нарасне от 69,48 евро на мегаватчас до 73,30 евро.

От регулатора подчертават, че предложеният ръст е значително по-нисък от първоначално поисканото от енергийните дружества. По данни на КЕВР топлофикациите са настоявали за средно увеличение от 30,65%, като в някои случаи исканията са достигали близо 70%.

Междувременно омбудсманът Велислава Делчева изпрати становища до председателя на КЕВР Пламен Младеновски, в които изразява несъгласие както с увеличението на цената на електроенергията, така и с предложените нови тарифи за топлинната енергия.

Според обществения защитник дори ограничено поскъпване ще натовари допълнително домакинствата.

„Даже минимални повишения на енергийните цени в днешната социално-икономическа обстановка в страната биха се отразили болезнено върху домакинските бюджети“, подчертава Делчева.

Омбудсманът поставя акцент и върху високите технологични загуби по топлопреносните мрежи, както и върху честите аварии, за които гражданите подават сигнали.

„Множество жалби и сигнали от граждани до омбудсмана са свързани с аварийни течове на гореща вода от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, при които се наводняват подземни етажи на сгради и междублокови пространства, създавайки опасност за здравето и собствеността на гражданите“, посочва още общественият защитник.

Недоволство сред потребителите предизвиква и обсъжданото искане на електроразпределителните дружества за въвеждане на нова такса „електромер“ – фиксирана такса за достъп до мрежата, която да се заплаща независимо от потреблението.

В заключение омбудсманът призова КЕВР да преразгледа разчетите преди приемането на окончателното решение и да използва всички възможни механизми за ограничаване на поскъпването на електроенергията и топлинната енергия.