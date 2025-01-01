Казусът с напрежението и боя над кмета на Огняново Иван Ижбехов се заплита. Местният хотелиер, който по думите на кмета е нападателят, поддържа различна версия за случилото се.

На 17 септември кметът Ижбехов съобщи в публикация във Facebook, че е бил нападнат и бит от местен хотелиер. От поста му стана ясно, че във вторник, по негов сигнал, Басейнова дирекция извършва проверка за наличиe на незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района.

След като инспекторите си тръгнали, при Ижбехов по думите му дошъл собственикът на комплекса и пожелал да поговорят: "Разговорът започна съвсем нормално и в спокоен тон. Темата, която обсъждахме, беше моето желание да бъдат установени всички незаконни сондажи за минерална вода и да бъде спряна практиката някои хора да трупат печалби в ущърб на местното население. В един момент съвсем неочаквано и в гръб бях физически нападнат от Валентин Четрафилов, собственик на комплекса. Вследствие на ударите, които ми бяха нанесени внезапно в тила, бях повален на земята и в напълно беззащитно състояние получих още удари с ръце и крака“, разказа пострадалият кмет.

Ижбехов допълни, че преди да си тръгне, оставяйки го с окървавено лице, нападателят го заплашил и заявил, че ако съобщи на някого за случилото се или ако продължи да търси за наличие на незаконни сонди за минерална вода, той лично ще даде 200 000 лева, за да бъде извършено убийство срещу него.

Хотелиерът Валентин Четрафилов, обаче, поддържа съвсем различна теза за случилото се.

„Не мога да повярвам какво му става на това момче. Чета и не вярвам на очите си. Той изпитва злоба към мен и други колеги, защото не сме му дали пари за събора. Говорихме по телефона и той ме попита: „Защо не даваш пари за събора?”. Ще го съдя. Не може така да уврежда имиджа на хотела ми”, категоричен бе пред NOVA Четрафилов.

Кметът на Огняново твърди, че е нападнат след сигнал за незаконни сондажи

Кметът твърди, че са разговаряли по телефона няколко пъти и е притеснен за себе си и семейството си.

„Притеснен съм, защото той и приятелите му са хора с влияние. Не знам на какво е способен”, сподели кметът.