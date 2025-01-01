Кметът на село Огняново Иван Ижбехов съобщи в профила си във Facebook, че е станал жертва на физическо нападение, след като по негов сигнал Басейнова дирекция е извършила проверка за наличие на незаконни сондажи за минерална вода в хотелски комплекси в района.

По думите му, след приключване на инспекцията той е бил потърсен за разговор от собственик на един от комплексите. Срещата започнала спокойно, като темата била свързана с настояването на кмета да се прекрати практиката някои обекти да използват незаконни сондажи в ущърб на местното население.

„В един момент, съвсем неочаквано и в гръб, бях физически нападнат. Вследствие на ударите бях повален на земята и в напълно беззащитно състояние получих още удари с ръце и крака“, посочва в поста си Ижбехов. Той твърди още, че е бил заплашен с убийство, ако разкаже за случилото се или продължи да подава сигнали за незаконни сондажи на минерална вода.

Кметът допълва, че травмите му са документирани с медицинско свидетелство и че предстои да подаде официална жалба в прокуратурата.

„Бъдете спокойни! Утре ще бъда на работното си място и ще продължа да изпълнявам задълженията си като ваш кмет“, уверява жителите Ижбехов. Той призовава местното население да не предприема саморазправа и заявява, че ако в бъдеще се случи нещо с него, близките му или тяхното имущество, ще счита за отговорен лицето, отправило заплахите.