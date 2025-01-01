Карлос Насар, призна, че все повече се замисля да започне да вдига за друга страна заради проблемите с родната федерация по щанги. Тежкоатлетът сподели, че се притеснява от възможността правата му да бъдат спрени.

Карлос Насар: Докато Стефан Ботев е във Федерацията, аз договор няма да подпиша

„Аз правя всичко възможно да остана в страната си, да развявам българското знаме, да се състезавам за страната си. Днес имаме среща с г-н Терзиев, за да видим какво можем да направим по въпроса. Започвам все повече да се замислям да напусна страната си, тъй като решение тук ще намирам много трудно, въпреки че имам доста обаждания. Ще търсим вариант, наистина правим всичко възможно, за да можем да останем“, призна олимпийският шампион от Париж.

Карлос Насар: Никога не съм бил обвързан с политически сили

Що се отнася до спонсорите, Насар заяви: „Аз 100% имам повече спонсори. Да, имаме предложения за нови спонсорства. Досега съм си покривал разходите по някакъв начин, получавал съм средства, но въпросът е, че това са лични мои спонсорски договори. Средствата са давани за мен, а аз слагам парите на улицата и залагам за моята подготовка, за да отида и да вдигна българското знаме най-горе. Виждате сега как обществеността е объркана какво се случва. Това всичко го понасям аз. Не е много приятно това нещо, но в крайна сметка мога гордо да заявя какво се случва с тези неща, защото съм на страната на истината и от мен може да очаквате да чувате истината“.

Карлос Насар говори и по актуалните въпроси, като той засегна основно темата за напрежението между него и президента на федерацията ни по вдигане на тежести – Стефан Ботев.

„Все още няма как да се стабилизира, тъй като не са постъпили нови спонсори във федерацията и няма никакви промени. Пак ще кажа, че нямам намерения да подписвам договора, докато Стефан Ботев е във федерацията. Не се е свързал, той очаква ние да се свържем с него. Той не може да покрие нашите условия за подготовка, което означава, че ние няма как да подпишем договор с него. Тази федерация няма план за действие, няма правилна работа, няма финансиране, което може да покрие моя екип и моите разходи за годината", смята тежкоатлетът.