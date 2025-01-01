Световният шампион във вдигането на тежести – Карлос Насар, призна, че не може да разчита на родната федерация. Той е много разочарован от настоящия президент Стефан Ботев, който „не може да създаде правилен процес на работа“.

Според Насар „щангите няма да видят бели дни“ със Стефан Ботев начело:

„Няма как да ме изкушат. Макар че виждаш с нашата федерация какво се случва. Надявам се да не ми бъдат спрени правата да вдигам щанги. И така. В нашата федерация е много, много тежко положението. Със Стефан Ботев не може да стигнем до споразумение – аз и нямам намерение. Пък и докато той е президент на нашата федерация, щангите няма да видят бели дни. Той наистина не може да създаде правилен процес на работа, правилен процес на подготовка за щангистите и не може също така да подсигури средства за тях.

Защото в крайна сметка ние имаме една глоба от 1 милион, която вече от колко време той не може да я плати. Ами, с цялото ми уважение, има ресторанти, които правят месечен оборот повече от 1 милион. Това нещо е несериозно! Той не може да бъде ръководител на тази федерация. Първо, че няма желанието федерацията да расте и няма визията. Второ, че и да има желанието, той няма възможността, той не може да го направи. И по хиляди ред причини. Надявам се поне да не ми спира правата. Не искам да ми помага, но поне не искам да ми пречи“, сподели Насар пред „Фокус".