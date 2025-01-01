Трикратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар излезе с позиция, след като срещата му с лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски предизвика вълна от реакции.

Спортистът подчерта, че никога не е бил обвързан с политически сили и личности и че това е сфера, към която няма никаква ангажираност.

"Моето място е в залата и на подиума – там, където трудът и постоянството говорят най-силно. Именно затова моята ръка е протегната към Българската федерация и един от компромисите от моя страна бе направен днес. Единствената ми кауза е бъдещето на българските щанги", написа Насар във Facebook.