Българската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар се завърна у нас с третата си световна титла. Под съпровода на гайда шампионът бе посрещнат от близки, приятели и фенове на правителствения ВИП на летище "Васил Левски".

"Чувствам се добре, чувствам се спокоен. Радвам се, че изпълних това, което обещах", бяха първите думи на Насар.

"В последните три месеца от подготовката ми не бях изтласквал повече от 210 килограма, но специално за състезанието щях да изтласкам толкова, колкото ми трябваха, за да победя. Имам известни болки, но важното е, че това са мускулни болки, които не са чак толкова страшни. Няма неща, които могат да нарушат подготовката ни занапред", допълни той.

Щангистът завоюва поредната корона, но този път в новата за него категория до 94 килограма на шампионата на планетата във Фьорде, Норвегия.

Триумфът дойде след драматично състезание, в което Насар показа изключителна сила и психика.

Въпреки колебливия си старт и едва четвъртото място след първото движение - изхвърляне, българският щангист доминира категорично в изтласкването. Той направи успешни опити на 210 и 219 килограма, преди да постави нов световен рекорд от 222 килограма в последното си появяване на подиума. Това му донесе втори златен медал от шампионата, печелейки и дисциплината изтласкване. С този феноменален резултат Насар събра общо 395 килограма в двубоя, което му осигури първото място.