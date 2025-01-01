Българската сензация във вдигането на тежести Карлос Насар записа ново историческо постижение като спечели трета световна титла във вдигането на тежести, при това с нов световен рекорд в изтласкването, посочва gong.bg

Насар завоюва поредната корона, но този път в новата за него категория до 94 килограма на шампионата на планетата във Фьорде. Триумфът дойде след драматично състезание, в което Насар показа изключителна сила и психика.

Въпреки колебливия си старт и едва четвъртото място след първото движение - изхвърляне, българският щангист доминира категорично в изтласкването. Той направи успешни опити на 210 и 219 килограма, преди да постави нов световен рекорд от 222 килограма в последното си появяване на подиума. Това му донесе втори златен медал от шампионата, печелейки и дисциплината изтласкване.

С този феноменален резултат Насар събра общо 395 килограма в двубоя, което му осигури първото място.

Качвайки се на най-високата стълбичка, българският тежкоатлет дори имаше възможността да скандира "българи, юнаци" заедно със сънародниците ни в залата в Норвегия.

Олимпийският шампион остана без медал в първото движение, което може би беше разковничето за големия триумф след това. Той завърши четвърти в изхвърлянето, справяйки се само с първата тежест от 173 килограма. Той бе безкомпромисен с нея при първия си опит. За съжаление, след това не успя да се справи със 178 килограма. В последствие Насар рискува със 182 килограма за нов световен рекорд, но и тази тежест се оказа непосилна за него. Алиреза от Иран обаче се оказа по-подготвен и записа новото постижение. Първият му опит в изтласкването бе на 210 килограма, като щангата се оказа "лека" за него. След това щабът му заяви 219 килограма, които го изстреляха към върха след великолепно изпълнение. Опитът му за световен рекорд на 222 килограма беше убийствен.

През пролетта Насар стана европейски шампион в категория до 96 кг, а преди това е завоювал световни титли при 81 кг на първенството в Ташкент през 2021 г. и при 89 кг в Манама през 2023 г. Подобно постижение, три световни титли в три различни теглови дивизии, би било безпрецедентно за българския спорт.

С постижението Карлос Насар се нареди до величия като Асен Златев, Благой Благоев и Николай Пешалов, които също притежават по три световни златни медала. Национален рекордьор за България с пет титли остава Янко Русев, докато абсолютният лидер в историята на спорта е съветската легенда Василий Алексеев с осем световни отличия.