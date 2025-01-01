Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество ще проведе изслушване на кандидата за заместник-омбудсман Мария Филипова на 2 септември от 16:00 часа, се съобщава в сайта на Народното събрание.

Кандидатурата на Филипова бе внесена в НС от омбудсмана Велислава Делчева на 18 август 2025 г., след като събра най-много точки след първото изслушване - пред Комисията по оценяването.

Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество е изпратила писма с искане за служебни проверки на кандидката за зам.-омбудсман, които касаят нейното гражданство, съдимост и принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби.

От парламента обясняват, че както и при избора на омбудсман, така и сега, съществува възможност неправителствените организации и медиите да отправят въпроси, на които кандидатът за зам.-омбудсман да отговори по време на изслушването. Въпроси и становища ще бъдат приемани от Комисията не по-късно от три дни преди провеждане на изслушването, допълват от Народното събрание.

"Филипова притежава многогодишен професионален опит в областта на правата на човека като практикуващ юрист, младши и старши експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите", посочи Делчева в мотивите си при внасянето в Народното събрание на кандидатурата на Филипова за неин заместник.