Мария Филипова събра най-много точки – 15, след изслушването пред Комисията по оценяването за заместник-омбудсман, съобщиха на сайта на институцията. Омбудсманът Велислава Делчева внесе в Народното събрание кандидатурата ѝ за заместник-омбудсман.

В съобщението до Росица Кирова, председател на Парламентарната комисия за пряко участие на гражданите и жалбите и взаимодействие с гражданското общество, Делчева посочва, че Филипова притежава многогодишен професионален опит в областта на правата на човека като практикуващ юрист, младши и старши експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите.

Коя е Велислава Делчева – новият омбудсман на България

Делчева допълва, че видно от предложението на Българска национална асоциация „Активни потребители“, Мария Филипова притежава необходимите лични и професионални качества, непримиримост и непоколебимост в отстояване правата на потребителите, което ще ѝ позволи ефективно да изпълнява длъжността заместник-омбудсман.

На второ място след изслушването бе класирана Марина Кисьова де Хесус с 13 точки, а Деница Димитрова получава 12 т.

"Чрез институцията на омбудсмана ще отстраним всички неточности, които към момента нарушават правата на хората", заяви Филипова при изслушването си пред комисията по оценяване на кандидатите. Тя е номинирана от Асоциация „Активни потребители“.

Кои са номинираните за заместник-омбудсман?

Филипова е настоящ председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Тя мотивира решението да приеме номинацията с натрупания опит в различни институции. Институциите трябва да са близо до хората, те трябва да бъдат чути, разбрани, изтъкна претендентът за заместник-обществен защитник.

За създаване на национална телефонна линия към изпълнителната власт, на която при нарушение на правата им, гражданите да могат да се обаждат, се обяви още Филипова.