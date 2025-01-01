Изпълнителят Роби се ожени за приятелката си Пламена. Новината за щастливото събитие съобщи двойката в Инстаграм.

"Преди три дни станахме официално сем. Николови. Отпразнувахме този повод в голям мащаб и нямаме търпение да споделим снимки и от специалния ден - сватбата!", пише съпругата на Роби.

Снимките получиха хиляди харесвания и стотици коментари. Роби публикува и кратко видео от сватбата, придружено с текст "Щастлив младоженец ☀️ С най-красивата булка".

Изпълнителят е познат с песните си "Налей", "Тихо", "Как" и "Никъде", където си партнира с "Молец". Преди месеци той обяви в своя песен, че с приятелката си са се сгодили.