Краят на ноември ще е дъждовен. С преминаването на обширен средиземноморски циклон валежите ще обхванат последните дни на месеца. В сряда около обяд ще завали в Западна България и планините по южната ни граница. От четвъртък до събота дъждове се очакват в почти цялата страна, а в неделя – предимно в централните и източните райони.

В хода на динамичния период в по-високия планински пояс в Западна България, както и по Централна Стара планина ще вали сняг. За тези няколко дни се очаква да се акумулират над 100-150 литра дъжд в южните части на Рило-Родопската област. Преовлажняването крие риск за активиране на свлачища. Възможни са значителни повишения на нивата на някои реки в районите с напоителни валежи.

Вятърът в сряда и четвъртък ще се запази топъл, от Юг-Югозапад. Поривите по северните склонове на планините, в Югоизтока и край морето ще достигнат 80-90 километра в час. С негова помощ дневните температури в Централна Южна и Югоизточна България ще са в интервала 15-20 градуса.

В средата на седмицата над Западна и Централна България ще бъде облачно, с валежи от дъжд, по-значителни в югозападната част от страната в четвъртък. С обръщане на вятъра от северозапад, ще нахлува сравнително студен въздух. На изток въздушният пренос ще е все още от югозапад и ще е топло. Там облачността ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка. В петък вятърът ще се ориентира от изток и ще се усили, а в събота ще стане североизточен.

Дневните температури ще се понижат още и ще са близки до сутрешните. Ще преобладава облачно време, ще има и валежи, има повишена вероятност да са значителни по количество в петък в Южна България, в събота - в Източна. До сутринта в неделя валежите ще спрат, през деня от юг-югозапад и облачността ще започне да се разкъсва; вятърът чувствително ще отслабне и ще се ориентира от запад. В понеделник сутринта на места в низините и котловините ще има условия за мъгла или ниска облачност и намалена видимост; по-късно през деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Сутринта ще е по-студено, дневните температури ще се повишат.

В началото на декември времето отново ще е спокойно, без валеж, с разкъсване на облаците. Първата седмица на метеорологичната зима ще е с мъгли и понижена видимост. Облаците в топлите часове ще са динамични, с разкъсвания, почти без валежи. Сутрините ще са мразовити, следобедите с показания на термометрите между 10 и 15 градуса.