България ще има нов главен мюфтия, след като днес в Националния дворец на културата (НДК) се проведе Националната мюсюлманска конференция – най-висшият ръководен форум на Мюсюлманското изповедание у нас.

Началото на заседанието е в 10:00 часа, а в него ще се включат повече от 1000 делегати, избрани от местните мюсюлмански общности от всички региони на страната. Освен нов главен мюфтия, участниците ще определят и новото ръководство на Мюсюлманското изповедание.

За поста главен мюфтия ще се съревновават двама кандидати – председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник-главният мюфтия д-р Ахмед Хасанов.

Конкуренция има и за председателското място във Висшия мюсюлмански съвет, където кандидатурите са на досегашния главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи и на районния мюфтия на Плевен Мурад Бошнак.

Националната мюсюлманска конференция е върховният орган на управление на Мюсюлманското изповедание в България. Според устава тя се свиква най-малко веднъж на пет години и има правомощията да избира главния мюфтия, председателя и членовете на Висшия мюсюлмански съвет.