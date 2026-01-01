Ивет Лалова-Колио е уличена в употреба на допинг, съобщават от Международната агенция за тестване (ITA).

След стартирането на програмата за повторен анализ на пробите от Олимпийските игри Рио 2016, Международната агенция за тестване (ITA) съобщава, че повторният анализ на пробите от 2016 г., предоставени от следните спортисти, е довел до неблагоприятни аналитични резултати (AAF):

Ивет Лалова-Колио е предоставила проба на 17 август 2016 г., която след повторен анализ е дала AAF за остарин глюкуронид, пишат от Международната агенция за тестване . Състезателката е участвала в спринта на 200 метра при жените и е завършила на 8-мо място.