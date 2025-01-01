Иван Гешев вече е адвокат. Той е регистриран в адвокатската колегия в Перник, става ясно от Регистъра на адвокатите.



Гешев е вписан като член на адвокатурата от 23 септември с два адреса – софийски и пернишки.



Той се опита да стане адвокат скоро след отстраняването му като главен прокурор от Висшия съдебен съвет, но му беше отказано.



Припомняме, че Гешев поиска да бъде вписан и като адвокат в кюстендилската адвокатска колегия през 2023 г., но това не се случи.