Автобус блъсна пешеходец в Хасково, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 22 ноември, малко преди 20:00 ч., на кръстовището между булевардите „Васил Левски“ и „Стефан Стамболов“.

Автобус, управляван от 54-годишен турски гражданин, при маневра на пешеходна пътека е отнел предимството и е ударил 27-годишен пешеходец.

Пострадалият е настанен за лечение в болницата в Хасково, без опасност за живота. От двамата са взети проби, като тази на пешеходеца за алкохол отчела 2,2 промила. Съставен е акт.