Григор Димитров не успя да се противопостави на Карлос Алкарас и отпадна на 1/8-финалите на Мастърса в Индиън Уелс.

Българинът изглеждаше без енергия, а защитаващият титлата Алкарас го разгроми с 6:1, 6:1 за 72 минути. Испанецът взе реванш за предишните си загуби и ще срещне Франсиско Серундоло на 1/4-финалите.

Димитров допусна 28 непредизвикани грешки и не намери отговор на агресивната игра на съперника. Сега той насочва вниманието си към Мастърса в Маями, където ще защитава финала си от миналата година.

