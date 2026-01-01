Уникален спортен спектакъл с двубой между две от звездите на световния тенис - най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров и гръцкия любимец на публиката Стефанос Циципас, ще се проведе в зала Арена 8888 в София.

Събитието се очаква да събере близо 12 000 човека на 12 юни. То ще се се проведе под патронажа на Президента на Република България г-жа Илияна Йотова. Началният час на сблъсъка е 20:00 часа.

Комбинация от тенис на най-високо ниво, зрелищна сценична концепция, мащабно светлинно шоу и атмосфера на спортен дух ще превърнат Postbank Tennis Gala в едно от най-запомнящите се международни спортни събития на годината. На корта ще излязат играчи, които през последното десетилетие са сред най-разпознаваемите лица на ATP тура. Григор Димитров, достигал до №3 в световната ранглиста и носител на титлата от Финалите на ATP, е един от най-елегантните играчи на съвременния тенис.

Стефанос Циципас, финалист на Roland Garros и Australian Open, с дългогодишно присъствие в топ 10 на света, също е сред най-атрактивните тенисисти през последните години. Двамата вече имат изградено оспорвано съперничество на корта, като са се срещали нееднократно на най-големите турнири в света, включително на Roland Garros и в надпревари от сериите ATP Masters 1000. Последният им двубой датира от 2023 г. на полуфиналите на мастърса в Париж, което прави предстоящата среща в София още по-очаквана за феновете на тениса.

Част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация „Григор Димитров" и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти.