Хванаха полицай извън работно време, шофирал с 1,41 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 23 април 2026 г. в 00:03 ч. в Стара Загора по бул. „Св. Патриарх Евтимий" се движил лек автомобил "Субару", управляван от 56-годишен мъж, служител на МВР, на изпълнителска длъжност, извън работно време.

Водачът е тестван за употреба на алкохол с техническо средство, уредът отчел 1,41 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Извършен е оглед от дежурен следовател. Образувано е следствено дело под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Започната е процедура по образуване на дисциплинарно производство за тежко нарушение на служебната дисциплина.