Точно преди Великденските празници Министерството на здравеопазването съобщи, че е готова цялостна наредба за медицинската помощ от разстояние, което поставя основите на телемедицината в България.

Според новите разпоредби, медицинска помощ дистанционно ще могат да предоставят лечебни заведения и медицински специалисти, като се спазват всички утвърдени стандарти за добра медицинска практика.

Телемедицината ще се прилага, само когато може да се гарантира същото качество и безопасност, както и при преглед на място.

За БНР доктор Николай Христов - личен лекар и председател на регионалното сдружение на общопрактикуващите лекари във Варна коментира, че мнението на общопрактикуващите лекари не е взето под внимание:

"Грешката е много концептуална. Грешката е много базисна. Ние им обяснихме подробно в нашето становище, че тези хора, които са написали тази наредба, всъщност не разбират какво е телемедицината. Те смятат, че това е някакъв отделен раздел от медицината, където трябва да се пише учебник как да се прави, а всъщност това е най-обикновен начин на комуникация между две отсрещни страни.

Един обикновен имейл или телефонно обаждане всъщност все пак е телемедицина - медицинска помощ, оказана от разстояние. Вместо да се направи смислен механизъм за регулиране на този обмен на информация, се създава нещо съвсем ново, изискващо тежко оборудване, тежка логистика, софтуери, комуникационни канали, графици, заявки за получаване на идентификация и въобще чудно някакво е", посочи той.

Всеки лекар, който реши да се впусне в телемедицината, ще бъде допълнително финансово натоварен.

"Трябва да си купи собствен софтуер, съгласно наредбата, сертифициран, с договор за поддръжка, абонаменти… Отделно не всеки лекар може да оказва телемедицина. Този вид медицинска помощ се оказва само от лечебни заведения. Тоест лекарят работи телемедицина през работното си място, тоест през лечебното заведение, в което е назначен. Може да оказва телемедицина само през болницата, но не от вкъщи. Не мога да разбера защо много колеги, които в момента с това си вадят хляба си мълчат.

Това означава, че ние, от сега ви казвам, в момента в който тази наредба, не дай Боже, бъде публикувана в този си вид, ние просто ще си изключим телефоните и няма да комуникираме повече с пациентите си по телефона. Телефоните ще останат само и единствено за записване на час. За да получиш помощ от разстояние, съвет, първо, се въвежда график. Не можеш да ми се обадиш, на общопрактикуващия лекар, когато те заболи коремът, трябва да се обадиш когато му е графикът за оказване на помощ от разстояние. Второ, трябва да подадеш заявка, предварителна, в която да обясниш за какво става дума. Преди да имаш право да подадеш заявка, трябва да си дал писмено информирано съгласие, предварително, че си съгласен на телемедицинска дейност. Съответно такава помощ могат да получат само хората, които са дали такова съгласие".

Медикът нарече наредбата "бюрократично безобразие, което вече се точи няколко години":

"Наредбата, в този си вид, просто ще взриви системата. Въвеждат се куп нови изисквания, нови неща, които трябва да бъдат регламентирани, куп нови моменти в националния рамков договор, които тепърва ще трябва да бъдат договаряни.

Има един член 7, който гласи, че не може да се окаже медицинска помощ от разстояние, ако тя застрашава здравето и живота на пациентите. Кажете ми медицинска процедура, която не застрашава по никакъв начин живота и здравето на пациентите. Значи това означава, че или наредбата ще бъде мъртвородена, или всички, които са се излъгали да работят по нея, ще бъдат удобна жертва за цялата потеря адвокати, които вече се нахвърлят върху системата на здравеопазване, за да търсят лекарски грешки и всякакви други щуротии".

Никъде в наредбата не е споменато, че новата дейност се заплаща, допълни лекарят и призова министър Околийски:

"Да вземе мерки по отношение на това безобразие, за което споменавам, и да го парира, докато все още не е публикувано в "Държавен вестник". Дори само това да направи по време на служебното си министерство, ще бъде добре".

"Ние нашето мнение сме си го казали. В нашето становище ние като ученички обяснихме какво е това телемедицина, защото тези хора не са наясно. Категорично. Не смятам, че имаме какво повече да кажем на Здравното министерство и на авторите на наредбата".