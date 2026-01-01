През 2025 г. линията на бедност общо за страната e 866,67 лв. средномесечно на лице от домакинство, а под нея са били 1 368 700 души или 21,2 на сто от населението на страната. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 13,5 на сто, а относителният дял на бедното население намалява с 0,5 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, посочват от НСИ. Данните за 2025 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21,2 до 29 на сто, или със 7,8 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45,4 на сто, или с 24,2 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните, за преобладаващата част от населението е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните на възраст 18 и повече години е най-висок сред безработните (55,1 на сто за 2025 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 5,8 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

През 2025 г. делът на бедните сред заетите във възрастовата група 18-64 години намалява спрямо предходната година с 0,3 процентни пункта - до 11,8 на сто, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително три пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Рискът от бедност сред работещите жени е с 2,2 процентни пункта по-нисък от този при мъжете.

Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално образование и без образование - 47,2 на сто. С нарастване на образователното равнище, относителният дял на бедните сред работещите намалява повече от четири пъти за лицата със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е най-нисък - 4,3 на сто.

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2030“ от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва хора, живеещи в риск от бедност, с материални и социални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност. Комбинирането на трите показателя показва, че през 2025 г. 29 на сто от населението, или 1 868 900 души, са били в риск от бедност и социално изключване. Стойността на показателя намалява с 1,3 процентни пункта спрямо 2024 г., като при мъжете намалението е с 1,4 процентни пункта, а при жените с 1,2 процентни пункта.