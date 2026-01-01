Пациентите в България вече имат пълно управление над своята медицинска информация. Чрез новия модул „Достъп“ в мобилното приложение „еЗдраве“ и портала http://my.his.bg, всеки гражданин може по дигитален път да сподели електронното си здравно досие с избран от него лекар или стоматолог.

Какво се променя?

Досега пълен достъп до здравните ни данни имаха основно личните лекари и ТЕЛК комисиите. С новата функционалност бариерата отпада – когато посещавате кардиолог, хирург, ендокринолог или зъболекар, вече не е необходимо да носите папки с епикризи и изследвания на хартия. Можете да предоставите достъп до историята на заболяванията си, прегледите, изследванията и рецептите директно през телефона си.

Пълен контрол в ръцете на пациента

Системата е проектирана така, че потребителят да бъде активната страна:

Избор на специалист

Можете сами да изберете лекар от списък с имена, специалност и УИН.

Одобрение на заявки

Лекарите също могат да изпращат заявка за достъп, която вие имате право да одобрите или откажете.

Нотификации

При всяка нова заявка ще получавате известие на мобилния си телефон.

Защита за децата

Достъпът до профилите на непълнолетни се контролира изцяло от техните родители.

Разработката на „Информационно обслужване“ АД е ключова стъпка към модернизиране на системата. Целта е ясна: по-малко бюрокрация, по-висока сигурност на данните и по-бърза реакция от страна на медиците, които вече ще разполагат с пълната картина за състоянието на пациента в реално време.