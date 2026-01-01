Пациентите в България вече имат пълно управление над своята медицинска информация. Чрез новия модул „Достъп“ в мобилното приложение „еЗдраве“ и портала http://my.his.bg, всеки гражданин може по дигитален път да сподели електронното си здравно досие с избран от него лекар или стоматолог.
Какво се променя?
Досега пълен достъп до здравните ни данни имаха основно личните лекари и ТЕЛК комисиите. С новата функционалност бариерата отпада – когато посещавате кардиолог, хирург, ендокринолог или зъболекар, вече не е необходимо да носите папки с епикризи и изследвания на хартия. Можете да предоставите достъп до историята на заболяванията си, прегледите, изследванията и рецептите директно през телефона си.
Пълен контрол в ръцете на пациента
Системата е проектирана така, че потребителят да бъде активната страна:
- Избор на специалист
Можете сами да изберете лекар от списък с имена, специалност и УИН.
- Одобрение на заявки
Лекарите също могат да изпращат заявка за достъп, която вие имате право да одобрите или откажете.
- Нотификации
При всяка нова заявка ще получавате известие на мобилния си телефон.
- Защита за децата
Достъпът до профилите на непълнолетни се контролира изцяло от техните родители.
Разработката на „Информационно обслужване“ АД е ключова стъпка към модернизиране на системата. Целта е ясна: по-малко бюрокрация, по-висока сигурност на данните и по-бърза реакция от страна на медиците, които вече ще разполагат с пълната картина за състоянието на пациента в реално време.