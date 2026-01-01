Благодарение на подкрепата на британската певица от албански произход Дуа Липа и нейната платформа Service95, медицински пикап беше предоставен на Първи независим медицински батальон на Украйна за извършване на спасителни операции на фронта.

След Анджелина Джоли и Шон Пен, които изразиха подкрепата си, посещавайки страната няколко пъти от началото на руската инвазия през февруари 2022 г., сега и Дуа Липа се включва в помощ за Украйна. Според информация на "Киев пост", 30-годишната попзвезда е помогнала за финансирането на пикап, предназначен за първия украински медицински батальон, който вече е доставен на фронта.

Припомняме, че през март платформата Service95, създадена от певицата, организира благотворително събитие в Лондон, наречено „Club For… Ukraine“, с цел събиране на средства в подкрепа на Driving Ukraine.

Тази британска организация преобразува стари британски превозни средства в линейки и военни транспортни средства за Киев. От началото на войната Driving Ukraine вече е предоставила над 300 автомобила. Последната ѝ инициатива, наречена „Конвой 55“, представлява изцяло женски конвой, който транспортира медицинска помощ от Обединеното кралство до Лвов, организиран по повод Международния ден на жената.

В социалната мрежа Threads украинският депутат Роман Хрищук та 21 април потвърди участието на Дуа Липа, съобщава United 24.

„Вероятността Дуа Липа да ни помогне да осигурим превозно средство за нашето подразделение може би не беше голяма… но никога не е нулева. Благодарни сме на Дуа Липа, Service95 и инициативата Driving Ukraine за този мощен пикап, предназначен за Първи независим медицински батальон. Той ще ни позволи да изпълняваме спасителни мисии в бойни зони“, заяви депутатът.

Инициативата беше приветствана и от самия медицински батальон с видео, публикувано в Инстаграм, под звуците на песента „Levitating“ - хит на Дуа Липа от 2020 г. „Благодарим на Дуа Липа, Service95 и Driving Ukraine, че помагат на украинските медици на първа линия. Благодарим, че помагате да се спасяват животи“, се казва във видеото.