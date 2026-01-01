Социалдемократическата партия в Румъния обяви, че напуска управляващата коалиция, с което отслабва позициите на правителството на либералния премиер Илие Боложан, останало без парламентарно мнозинство.

„От този момент нататък министър-председателят вече не разполага с подкрепата на парламентарно мнозинство, което означава, че няма демократична легитимност да изпълнява функциите на ръководител на румънското правителство“, се посочва в изявление на партията.

Настоящите политически събития в Румъния, белязани от оттеглянето на Социалдемократическата партия от управляващата коалиция, представляват кулминация на поредица от решения и изборни резултати.Румънският политически пейзаж започна своето значително пренареждане след резултатите от първия тур на президентските избори. Въпреки че точна дата за първия тур не е посочена, изходът от него критично повлия на стабилността на тогавашната управляваща коалиция, съставена от Социалдемократическата партия (СДП), Национално-либералната партия (НЛП) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР). Общият кандидат на коалицията, Крин Антонеску, не успя да се класира напред, заемайки едва трето място.В пряк отговор на този изборен резултат, премиерът Марчел Чолаку подаде оставка от поста си. Това решение, обявено след среща на ръководството на СДП, беше съпроводено от решението на партията да излезе от управляващата коалиция. Чолаку заяви, че предпочита да подаде оставка сам, вместо да бъде сменен от бъдещ президент, и подчерта, че СДП няма да подкрепи публично нито един кандидат на втория тур на президентските избори, насрочен за 18 май. Това институционално действие фундаментално промени парламентарния баланс в страната.Впоследствие, временният президент на Румъния Илие Боложан назначи Каталин Предою за служебен премиер. Предою, който също така беше временен лидер на Национално-либералната партия, бе натоварен със задачата да ръководи изпълнителната власт през преходния период. Това назначение подчерта незабавната нужда от поддържане на функционирането на правителството по време на политическата несигурност, демонстрирайки ясна административна стъпка за осигуряване на приемственост.По-нататъшно решаващо институционално действие се случи на 19 юни, когато Илие Боложан беше номиниран за министър-председател на Румъния. Номинацията му дойде от новоизбрания президент Никушор Дан, след проведени консултации с парламентарно представените партии. Боложан, който доскоро изпълняваше временно функциите на президент, бе натоварен със справянето с тежкото финансово състояние на страната и помиряването на разделеното общество, сигнализирайки за стратегически правителствен завой към икономическа стабилност и национално сближаване. Тези събития съвкупно илюстрират сложните политически маневри и формалните институционални отговори, които оформиха неотдавнашните правителствени преходи в Румъния.