Живеещият в изгнание ирански престолонаследник Реза Пахлави бе залят с червена течност в Берлин, предаде ДПА.
Инцидентът стана пред сградата на журналистическия съюз "Федерална пресконференция" (Bundespressekonferenz), където Пахлави говори пред представители на медиите и разкритикува спирането на огъня между САЩ и Иран.
След като бе залят, той помаха на събрали се пред сградата негови поддръжници и се качи в автомобил, който веднага потегли. Полицията задържа предполагаемия извършител на място.
Шейсет и пет годишният Пахлави е син на последния ирански шах, който е бил толкова мразен, че през 1979 г. милиони иранци излизат по улиците и го свалят от власт, отбелязва АП. Въпреки това Пахлави се опитва да се позиционира като значима за бъдещето Иран фигура. Не е ясно обаче колко са неговите поддръжници в Ислямската република, като се има предвид, че живее в изгнание от близо 50 години.
Пахлави не бе поканен за среща от нито един представител на германското правителство по време на визитата си в Берлин. Според престолонаследника споразумението за спиране на огъня се основава на предположението, че поведението на иранското правителство ще се промени. Смятате, че "ще си имате работа с хора, които изведнъж са се превърнали в прагматици", каза Пахлави на пресконференцията в Берлин. "Не виждам това да се случва. Не казвам, че не трябва да се даде шанс на дипломацията, но смятам, че тя вече получи достатъчно възможности", продължи синът на покойния шах.
A demonstrator throws red liquid on Reza Pahlavi, the exiled son of Iran's last shah, as he leaves a press conference in Berlin, Germany, April 23, 2026
Пахлави усилено се опитва да оглави властта в Иран, в случай че шиитската теокрация падне, посочва АП. Той подкрепи американско-израелската военна интервенция в Близкия изток.
По време на посещението си в Берлин Пахлави призова европейците да засилят подкрепата си на борбата на иранския народ за демокрация. По думите му през последните две седмици иранските власти са 19 политически затворници и още 20 са били осъдени на смърт.