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Гледат дело срещу обвиняемите в двойното убийство в Негован. 

Припомняме, че Пламен Шляпашки и Георги Нанчев, които са с потвърдена от Софийския апелативен съд мярка за неотклонение "задържане под стража".

„Случаят Негован“: Първи обвинения за двойното убийство

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Те са обвинени в предумишлено убийството на бившия треньор по борба Йордан Атанасов и жена му Марияна, чийто останки бяха открити на 17.08.2019 г. в бидони и чували в язовира край софийското село Негован.

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