Гледат дело срещу обвиняемите в двойното убийство в Негован.
Припомняме, че Пламен Шляпашки и Георги Нанчев, които са с потвърдена от Софийския апелативен съд мярка за неотклонение "задържане под стража".
„Случаят Негован“: Първи обвинения за двойното убийство
Те са обвинени в предумишлено убийството на бившия треньор по борба Йордан Атанасов и жена му Марияна, чийто останки бяха открити на 17.08.2019 г. в бидони и чували в язовира край софийското село Негован.
Припомняме, че Пламен Шляпашки и Георги Нанчев, които са с потвърдена от Софийския апелативен съд мярка за неотклонение "задържане под стража".
„Случаят Негован“: Първи обвинения за двойното убийство
Булфото
Те са обвинени в предумишлено убийството на бившия треньор по борба Йордан Атанасов и жена му Марияна, чийто останки бяха открити на 17.08.2019 г. в бидони и чували в язовира край софийското село Негован.