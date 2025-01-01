Държавният бюджет за 2026 година ще бъде гласуван на първо четене в пленарната зала. Финансовата рамка за догодина е изчислена с дефицит от три на сто или 3,6 милиарда евро.

Бюджет 2026 година е изчислен с лимит за поемането на нов държавен дълг от 10,5 милиарда евро, който многократно надхвърля изплащането на дефицита и рефинансирането на старите задължения.

Одобриха проекта на Закон за държавния бюджет на България за 2026 г.

Министър Теменужка Петкова обърна внимание, че в новия дълг са включени и разходи по отбранителния инструмент SAFE.

В преходните и заключителни разпореди на проектобюджета са включени и промените в данъчните закони. С тях данък "дивидент" се покачва от 5 на 10 на сто. При хазарта също има увеличаване на облагането - от 20 на 25 на сто.

Много остра реакция предизвика и изискванията за софтуер на търговците - т.нар. СУПТО.

Финансовата рамка срещна остри критики и от опозицията, и от бизнеса и синдикатите. Докато работодателите се оплакват от "тормоз" и предупреждават, че няма да могат да се възползват от възможностите, които въвеждането на еврото отваря, за по-голяма конкуренция и повишаване на инвестициите, синдикатите възразиха срещу недостатъчния ръст на доходите в определени сфери.

Вчера на първо гласуване бяха одобрени бюджетите на държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Бяха представени и докладите на ресорните комисии за държавния бюджет.