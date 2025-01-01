Председателят на младежката организация на ГЕРБ Георги Владов откри Националната академия на младежките структури на ГЕРБ, която се провежда в Разлог днес и утре(29 и 30 ноември). Лидерът Бойко Борисов разкри каква е силата на партията.

Младежките структури на партията от цялата страна ще дискутират теми, свързани с външната политика, еврозоната, финансите, правосъдито и туризма. Във форума участват над 200 младежи.

На форума присъстват лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, министър-председателят Росен Желязков, министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на туризма Мирослав Боршош и Росен Плевнелиев (президент на България 2012–2017).

Борисов: Ако не е ГЕРБ, тема „еврозона“ нямаше да има

При откриването Владов каза, че това, което прави ГЕРБ различна организация е не просто работата, а че се изпълняват не на100, а на 200 процента поставените от лидера им Бойко Борисов задачи.

„Силата не само на ГЕРБ, но и на другите партии са кметовете. Те са до хората долу и могат всеки един проблем да решат“, каза пред участниците в Националната академия на младежките структури на ГЕРБ лидерът на партията Бойко Борисов.

Той допълни че една от силите на ГЕРБ е, че никога не е делила кметовете и те са достатъчно ясни и честни в отговора си. „Един месец се караме, когато са изборите, след това никога не сме ги делили, а сме били приятели и партньори“, каза Борисов.





Малко по-късно лидерът на ГЕРБ отново излезе да говори, след като зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков представи платформа, създадена на базата на изкуствен интелект.



"Идеята на това, което правим, е информация да идва от всеки човек, от всяка организация, и освен моя изключителен интелект, да видим какво може да измисли изкуственият интелект. Това е бъдещето, това е бъдещето на партията. Онези, които намерим, че са свършили нещо през годините — колегите от БСП или ние — трябва да зададем формулата какво ще правим в следващите две-три години. Да, ще правим улици, мостове, но цялата тази мрежа от хора, които ни подкрепят, трябва да може на мига да взима решения. Ние ще го споделим с колегите от БСП, ДПС, ИТН и с всеки, който мисли за държавата, а не за собственото си благополучие".



Борисов подчерта още:



"Мен не ме е срам да съм до Москов, че е от БСП. 30 години хората го избират и ми е добър приятел и партньор. Не ме е срам да съм до кметове от други партии. Искам да попитам тези демократи, като виждат най-овластения си играч, дали искат не с мен, а с дясно-центристка общност, да видим дали им харесва. И това, че ни обясняваха, че ако някой е бил от ДС, няма място. Ние махахме хора, за да им се доказваме. Техните внуци и деца в момента действат точно с методите на провокации на Държавна сигурност", заключи той.