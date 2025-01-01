„Има опасност след 2 седмици рафинерията „Лукойл“ да спре да работи. Затова действаме в спешен порядък. Няма да оставим да настъпи криза с горивата“, заяви народният представител от „БСП-Обединена левица“ Габриел Вълков пред NOVA News.

Той допълни, че след законодателните промени особеният управител ще има правомощия да продава рафинерията, но ще подлежи на съдебен контрол, както всеки български гражданин. Освен това, той ще бъде проверяван от ДАНС и одобрен от Министерски съвет, уточни Вълков. Според него най-добрият вариант е рафинерията да се национализира.

„Пролетта увеличихме възнагражденията на служителите на МВР и на военнослужещите с 50%, защото хората, отговорни за нашата сигурност, трябва да получават достойно заплащане. С този бюджет вдигаме двойно заплатите на младите лекари. След 5-годишна политическа криза, тепърва механизмите на държавата отново заработват. Съгласни сме, че има диспропорции в различните сектори, опитваме се да ги решим. Ще предложим мерки за постепенна оптимизация на държавната администрация“, коментира Габриел Вълков.

По думите му богатите трябва да започнат да плащат справедливи данъци. „Дори с 5-процентното увеличение на данък „дивидент“, България ще е държавата с най-ниската данъчна тежест в Еврозоната. Българският бизнес е свикнал да плаща ниски данъци и да получава огромни печалби, с които си купиха „Майбаси“, „S-класи“ и частни самолети. В същото време получават помощи за електричество, за които плащаме всички данъкоплатци. Това трябва да се промени“, каза още народният представител от левицата.