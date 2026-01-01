Европейската детска гаранция не е просто изискване от Брюксел, а национален инструмент за развитие. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при представянето на напредъка и опита на България в прилагането на Европейската гаранция за детето на конференция в Загреб, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) на сайта си.

Инвестициите в създаването на интегрирани здравни, образователни и социални услуги са ключът към гарантирането на по-добро бъдеще за децата, посочи Наталия Ефремова. България осигурява устойчиви финансови ресурси за изпълнение на мерките в подкрепа на децата, отчитайки, че ранната интервенция носи дългосрочни икономически ползи, обясни тя. В резултат на това през 2025 г. броят на децата в риск от бедност е намалял с 66 000 в сравнение с 2019 г., посочиха от МТСП.

През 2025 г. са предоставени 327 млн. евро семейни помощи. Подкрепата за семействата е допълнена с над 136 млн. евро по програмите „Образование“ и „Развитие на човешките ресурси“. С финансирани от Европейския социален фонд + мерки ще бъдат подкрепени над 200 000 деца от уязвимите групи, каза още Ефремова.

По операция „Бъдеще за децата“ 25 000 деца са получили подкрепа чрез комбинация от здравна превенция, патронажна грижа за деца до 3 г. и посредничество на пазара на труда за техните родители. Интегрираният подход в предоставянето на услуги е заложен в Закона за социалните услуги, подчерта тя. По думите ѝ това гарантира, че подкрепата чрез ранна интервенция и консултиране се финансират от държавния бюджет и са безплатни за нуждаещите се семейства. През 2025 г. започнаха дейността си и центрове за деца с комплексни нужди и хронични заболявания, добави Ефремова.

Зам.-министърът на труда и социалната политика каза, че България ще споделя своя опит със страните, които кандидатстват за членство в ЕС.

През март 2025 г. Наталия Ефремова представи пред представителите на Eurochild и Националната мрежа за децата напредъка на страната ни в прилагането на Европейската гаранция за детето. Намалено ниво на детска смъртност, разгърната мрежа от социални услуги, подобрен достъп до здравеопазване и по-малък брой отпадащи деца от образователната система са част от резултатите, които бяха отчетени.