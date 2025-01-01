Енергийният министър Жечо Станков увери, че дори при евентуално спиране на доставките, страната разполага с достатъчни количества, които да покрият нуждите за месеци напред.

"Най-важното е да бъде гарантиранта сигурността на доставките, заяви министърът.

Той подчерта, че от негова страната това е осигурено. "Задействал съм плана, който е свързан със сигурността на доставките. Първата и втората фаза включват мониторинг, консултации и конкретни превантивни действия. Третата фаза е свързана с конкретни действия, ако бъдат спрени доставките", подчерта министърът.

Той обаче подчерта, че има по-важна задача.

Властта увери: Българите трябва да бъдат спокойни, обезпечени са горивата

"Знаете, че санкциите след 21 ноември засягат начина на разплащане на санкционираните лица и тяхните дъжтерни компании. Още в първия ден след анонсиране на санкциите с правосъдния министър се свързахме с колегите от ОФЛАГ - органът, който издава ограниченията. Важно е да уточним с тях, че ще създадем всички условия да бъде постигната целта на санкциите, но без да бъдат засегнати българските граждани", заяви Станков.

Във връзка с продажбата на активи от страна на "Лукойл" министърът заяви:

"Тук е важно в коминикацията с нашите партьори да създадем условия, в които след заявяването на руската страна, че иска да реализира своите активи на пазарен принцип намирайки купувач, да запазим функционирането на рафинерията и работните места на всички, които работят там".

Станков заяви, че е рафинерията функционира и държавата към момента няма намерения да купува активи."Държавата няма да бъде безучастна, ще гарантираме най-добрия начин за функциониране", каза той.

Еврокомисарят за енергията и жилищата Дан Йоргенсен и министърът на енергетиката Жечо Станков инспекритат напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино" на Вертикалния газов коридор - стратегическа инициатива с международно значение в енергийния сектор.

Предвидена е и обиколка на най-модерната компресорна станция у нас "Нова Провадия", намираща се в непосредствена близост.