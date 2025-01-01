Не би трябвало да има недостиг на горива, защото имаме гарантирани запаси за поне още 3 месеца. Това каза пред NOVA енергийният експерт от Центъра за измерване на демокрацията Цветомир Николов.

Санкциите срещу руските петролни компании удрят директно и рафинерията “Лукойл” в Бургас. Тя е гръбнакът на горивата в страната, защото около 80% от количествата идват оттам. Правителството твърди, че горива има, но парламента забрани износа на дизел и на керосин.

“В България по закон се задържат 45-дневни запаси, останалите 45 дни се държат в близки до нас страни - Словения, Унгария и други. Там са документите според които тези две държави и компании поемат ангажимент към нас, че в момент, когато ни трябват, тези горива ще бъдат налични. Това са гарантирани количества дори в съответната държава също да има криза на горива”, обясни експертът от Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров. Той сподели, че досега това никога не се е случвало.

“Имаме гарантирани 45 дни в държавни резерви и в резерва, който се държи от частните компании. В рафинерията имаме горива за поне още 40 дни. Те са произведени, но не са готови за разпространение. Договорени и платени са количества нефт за следващите 3 месеца, които се очаква да пристигнат”, допълни той.

Според Николов не би трябвало да има недостиг на горива, защото има гарантирани запаси за поне 3 месеца. “Дори в най-лошия сценарий е пределно ясно, че държавата би трябвало да влезе в рафинерията и да поеме контрол. Ако на 21 ноември няма сделка за активите на “Лукойл”, независимо дали става въпрос на глобално, или на местно ниво, държавата няма да има никакъв избор”.

“Колкото по-рано го направи, толкова по-добре, защото процесът би бил по-прозрачен и по-предвидим за всички граждани”, коментира той.

Хаджидимитров каза, че последната седмица са се извършили инвентаризации почти навсякъде от Агенция “Митници”. “Не само в складовете на държавен резерв, но и във всички на “Лукойл” и фирмите, които трябва да държат държавен резерв. Всичко е проверено”, каза Хаджидимитров.

“Да, оказва се, че имаме повишен износ към съседни страни - Северна Македония и Сърбия, но в момента нашата рафинерия работи на капацитет, който не е 100%. И ако наистина има някакво ограничение, ще има проблеми за рафинерията”, обясни той.

Според Николов след забраната на износа, която се въведе от Народното събрание, няма как да се влияе на цените, защото мярката сама по себе си ограничава ръста им. “Основното притеснение се оказа, че дефицита в Сърбия може да повиши цените тук, поради организация на износ, което би било логично, ако сте търговец, който иска да изнася там. Но това вече не е казус и би трябвало да очакваме стабилни цени следващите няколко дни и седмици”.

“Основният проблем и по отношение на резервите, и по отношение на санкциите, е това, че държавата наистина трябва да поеме контрол върху рафинерията”, каза той.

Към момента има голяма неяснота по отношение на „Лукойл”. Рафинерията обяви, че ще продаде активите си нацяло, говореше се за азербайджанската компания. Но нещата се случват по различен начин – избраха скандинавски голям фонд, но там има подозрения за руско влияние. Международните коментари сочат, че няма доказани руски връзки с „Гънвор”, но това че няма такива публични, не означава, че OFAC ще се съгласят. Това заяви Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията пред NOVA NEWS.

"Има и друг детайл. Едно от нещата, които оказват влияние на българския пазар на горива, е поведението на сръбската рафинерия „НИС петрол”, където стана ясно, че няма да има изключения и първите санкции са наложени. Очевидно е, че санкциите започват да се усещат", допълни той.

Безлов посочи, че трябва да стане ясно дали американската администрация ще се съгласи на сделка за активите на „Лукойл” и „Роснефт”. Друг важен въпрос е и как ще реагира на нашето предложение за особен управител и отлагане на санкциите, допълни експертът.

„Рафинерията „Нефтохим” е най-голямата на Балканите и влияе много сериозно на пазара. Излизането ѝ от режим на доставки ще създаде проблем не само на Балканите, но и в Турция”, допълни той.

Енергийният експерт Виктор Минчев каза, че новите санкции блокират възможността на „Лукойл” да се разплаща и затова разпродава рафинериите си. Той е на мнение, че България търси решение да не вървят пари към Русия, но е важно кой ще бъде купувачът.

„Когато се случи такава сделка, ще има преструктуриране в дружеството. Предстои да стане ясно какъв ще бъде ефектът”, допълни той.

Минчев подчерта, че не само българските служби, но и OFAC трябва да одобрят бъдещата сделка.