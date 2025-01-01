Продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.

Съгласно приетите разпоредби ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД. Изискването се отнася и за сделки с дялове или акции в други юридически лица, включени в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на България или в трети държави, когато са собственост на "Лукойл" ОАО (Русия) или свързани с него лица. Същото правило ще важи и при сделки с недвижимо имущество, движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

Разпоредителни сделки, извършени без разрешение на МС, са нищожни, реши парламентът.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", приеха още депутатите.

В хода на дебата по законопроекта в Народното събрание (НС) бяха засегнати и наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и ефекта им върху пазара на горива в България.

Йордан Тодоров ("Възраждане") коментира, че законопроектът е лобистки. С него се дават правомощия на ДАНС, които изцяло излизат от обхвата на техните правомощия – да правят предварително одобрение на търговска сделка, посочи той.

Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) посочи, че днес не е трябвало да се обсъжда този порочен законопроект, а е трябвало основната тема да са санкциите, които САЩ наложи на "Лукойл" и "Роснефт". Този законопроект, който назовава едно конкретно дружество, има една основна цел – законодателно да възпира една бъдеща сделка. Това по никакъв не защитава интереса на държавата или на потребителите на горива в България, каза Рибарски.

Красимир Манов от "Морал, единство чест" (МЕЧ) отбеляза, че преди девет месеца от МЕЧ са внесли в деловодството на парламента единственото вярно и обосновано предложение – да се предвиди инвестиционен разход за закупуване на "Лукойл България". Вие сте в тотална забава, нямате решение по този казус, обърна се той към управляващите. Цените на петрола почнаха да се вдигат, ще се вдигат още и вие нямате контрол върху тези процеси. И какво ни предлагате тук – някакъв законопроект, с който Делян Славчев Пеевски потвръждава и показва пред цялата държава контрола си върху Бойко Методиев Борисов. Но дори и това няма да ви помогне, каза Манов. Лошото е, че щетите ще бъдат за всички български граждани, допълни той. Още снощи отидох да си заредя и цените бяха с четири стотинки нагоре, отбеляза депутатът.

Ивайло Мирчев (ПП-ДБ) коментира, че САЩ са въвели санкции, които са много навременни и това, което трябва да се случи много бързо, е държавата да съдейства "Лукойл" да си тръгне. "Обаче "голямото Д", което строи държавата с главното Д, е решило да си вземе своя пай", каза Мирчев. Той добави, че, за да може това да стане, се приема извънредно законодателство, в което да е сигурно, че последният печат за това "Лукойл" на кого, как и за колко ще се продаде ще бъде на този, който контролира ДАНС. "Кой контролира ДАНС – "главното Д" в държавата и неговият пророк Хамид Хамид", каза Мирчев. Той коментира, че се замита под килима основният проблем – България за колко дни има запаси. Нашето твърдение е, че това е под риск, тъй като част от запасите са в чужбина, част от тях се съхраняват от „Лукойл“, а част от запасите всъщност ги няма, тъй като са на петролни фирми, свързани с "главното Д", което ще строи държавата, допълни Мирчев.

Атанас Атанасов (ПП-ДБ) обърна внимание, че законопроектът, който приемат днес, е противоконституционен, защото МС е органът, който осигурява сигурността и обществения ред, а в един момент ДАНС става решаващ, т.е. ДАНС изземва част от функциите на МС.

Опитвате се пак да лъжете и да всявате паника, репликира Станислав Анастасов ("ДПС-Ново начало"). Първо променихме закона за нефт и нефтени запаси, така че всички работи да бъдат в България, има и електронен регистър, в който всичко се отразява, посочи той. Опитвате се заедно с "Възраждане", "Величие" и МЕЧ да всявате паника в българското общество и да си обслужвате "Лукойл", както винаги сте го правили, допълни Анастасов. Няма проблем с горивата, няма и да допуснем да има, заяви депутатът от "ДПС-Ново начало". Ако искате, ходете на бензиностанцията и си заредете, напълнете си туби, бидони, но гориво има и ще има, допълни той. Станислав Анастасов показа и снимка от вестник как премиерът Иван Костов, президентът на "Лукойл" и тогавашният руски посланик вдигат наздравица на фона на знамето на "Лукойл" за успешна сделка.

Говорите за руски проксита в Народното събрание, но не казвате кои са те, обърна се Коста Стоянов ("Възраждане") към ПП-ДБ. Вашият гуру Иван Костов позволи приватизацията на "Лукойл" и доведе руснаците в България, посочи той.

Питахте кои били руските проксита – основно вие и "Величие", отговори му Ивайло Мирчев. Доживях до там от трибуната на Народното събрание „Да, България“, която съществува от 2017 г., да отговаря защо Иван Костов преди 25-6 години е продал "Лукойл", коментира той и призова да поканят Костов в парламента. С това законово предложение обслужвате вашия шеф Делян Пеевски, обърна се Мирчев към Станислав Анастасов. Това по никакъв начин не обслужва националния интерес. Рафинерията трябва да бъде продадена бързо на западен инвеститор, но не Пеевски и Борисов да си взимат процент от комисиона, заяви Мирчев.