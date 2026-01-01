започва с кратък епизод на зимата. С нахлуването на студен въздух от североизток,особено в източните райони. В хода на деня, които с понижението на температурите, привечер, през нощта и във вторник

Освен в планините, снеговалеж се очаква и в ниската част на Западна, Централна и на места - в Североизточна България. В отделни точки на страната валежите ще са временно интензивни, с предпоставки за усложнен трафик.

В топлите часове в понеделник термометрите ще показват между 4 и 9 градуса. Ще духа студен вятър със силни пориви край морето.

През нощта сняг ще продължи да превалява в западната половина от страната и в североизточните части, а по Южното Черноморие ще вали дъжд. В Дунавската равнина и в Горнотракийската низина ще бъде мъгливо. Минималните температури ще са между минус 4° и 1°, в София – минус 2°, само по Черноморието и в крайните югозападни райони ще достигат около 5°. Вторник и сряда сутринта термометрите ще падат до минус 3 – минус 4 в Северна България.

В средата на седмицата времето ще е спокойно – без валежи, с условия за мъгли в ранните часове, но и със слънчеви разкъсвания в хода на деня.

В сряда се очакват по-значителни разкъсвания на облачността, а дъжд ще превали само на отделни места и то слабо. Сутринта температурите ще са малко под нулата, но дневните ще се повишат с 2-3°. Температурите в сряда следобед ще са между 5 и 10 градуса.

В четвъртък и петък ще се задържи облачно, в равнините - и мъгливо. Тогава ще вали на много места в цялата страна, значителни ще са количествата в Южна България. Ще бъде и необичайно топло за средата на февруари. В четвъртък температурите ще са от 8 до 14.

Втората половина на седмицата ще е динамична с развитието на средиземноморски циклони. Значителни валежи от дъжд се очакват в петък. Ранните прогнози допускат временно интензивни дъждове с гръмотевични бури, мощни пориви на вятъра и дори градушки в източната половина на страната. Повишава се рискът от наводнения и разливи по реките. Западна България пък попада в тиловата зона на циклоните с предпоставки дъждовете да преминават в сняг в часовете с по-ниски температури.

В събота, навръх Трифон Зарезан и Свети Валентин, облачността ще е с разкъсвания и сравнително оскъдни валежи. Преминаващи смущения ще носят валежи от дъжд и сняг в дните 15-16 февруари, след това и около 20 февруари.

Температурите ще се запазят с големи колебания. В дните преди Деня на виното и любовта, както и на самия празник, живакът в термометрите ще се покачва до 14-15 градуса. Веднага след това ще има осезаемо, но кратко застудяване, а около 20 февруари отново ще е доста по-топло от обичайното.

Резки температурни колебания в България тази седмица

По данни на Ники Василковски, който след като се завърна от Гренландия бе гост в студиото на „Твоят ден“, страната ни преживява необичайна зима с резки колебания в температурите. През следващите два дни се очакват обилни валежи от дъжд в низините, които при спадане на температурите в някои райони ще преминат в сняг, особено в северозападната част на страната.

Според метеоролога, в края на деня днес и през нощта, както и утре до обяд, ще се наблюдават интензивни валежи в райони на североизточна, централна и западна България. Това може да създаде рискове по пътищата, като шофьорите се съветват да бъдат особено внимателни.

За уикенда, включително за Трифон Зарезан и Свети Валентин на 14 февруари, се очаква сравнително спокойно време. Валежите ще бъдат локални и предимно по планините, като в равнинните части ще остане сухо. В същото време нахлуването на по-топъл въздух ще създаде условия за мъгли, особено в София и централните райони.

След този топъл период отново се очаква постуден период с минимални температури в ранните часове до минус 7-8 градуса. В западна България е възможно да се задържи символичен сняг, макар и в ограничени количества.

Синоптикът посочва, че високите температури през седмицата могат да повлияят на природата и растенията, които започват да цъфтят по-рано от обичайното. Това налага повишено внимание при агротехнически дейности и предупреждение към ловци, за да се избегнат рискове за флората и фауната.