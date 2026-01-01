Два автомобила се запалиха тази сутрин на различни места на главен път Е-79 - единият в посока Перник, другият в посока София и образуваха огромни тапи на пътя.
Публикувахте от Nadezhda Doycheva в Сряда, 15 април 2026 г.
Единият автомобил се запали на пътя София – Перник край Владая. Заради инцидента се образува километрично задръстване на изхода на София, в посока Перник. Няма данни за пострадали.
По-рано тази сутрин лек автомобил "Мини Купър" изгоря на главния път Е-79 край Драгичево в посока София.
Отново се образува огромно задръстване заради горящия автомобил.
Движението беше отбивано през бензиностанция, докато се угаси колата и се почисти мястото.
Публикувахте от Nadezhda Doycheva в Сряда, 15 април 2026 г.