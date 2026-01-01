Известният специалист по кожни и венерически болести и университетски преподавател доц. д-р Карен Мануелян от Бургас бе сред открояващите лица на родната експедиция в Антарктида. Това съобщиха от Община Бургас.

Димитър Николов - кмет на Бургас

Мануелян бе изключително полезен в областта на науката, както и за въздействието на мразовитите температури спрямо организма и респективно кожата. Какво трябва да се предприеме, защо и кога.

Димитър Николов - кмет на Бургас

Карен е закален от татко си - доайенът д-р Лорис Мануелян за подобни далечни мисии. Самият Мануелян - старши е бил първи доктор при далечни плавания с различни плавателни съдове.

Димитър Николов - кмет на Бургас

С днешна дата, знамето на Бургас се вее вече гордо на Ледения континент, а татковината се превърна в разпознаваем фактор на този континент. „Доц. д-р Карен Мануелян развя знамето на Бургас насред Антарктида! Карен беше част от българската експедиция там като лекар и учен“, напиша в профила си във Facebook кметът на Бургас Димитър Николов.