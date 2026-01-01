Парламентът ще подложи на второ гласуване днес Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от Костадин Костадинов, Петър Петров и Цончо Ганев от "Възраждане". Поправката, предвиждаща ограничаване броя на изборните секции в страни извън Европейския съюз до 20, бе приета на първо четене на 29 януари.

Второ гласуване в четвъртък предстои и на промените в Закона за киберсигурност. Депутатите ще гласуват на второ четене и промени в Закона за марките и географските означения. Предстои разглеждане на Законопроект за ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация съгласно Рамката за предоставяне на информация за криптоактиви.

Парламентарният контрол ще е точка първа в петък.