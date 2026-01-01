„Проходът "Петрохан" е снежен ад - не е почистен, там вали сняг. Защо не е почистен?“, пита в своя публикация пътният експерт Диана Русинова.

"Може би, защото министърът на регионалното развитие прекрати преди няколко дни договорите за зимно поддържане за републиканската пътна мрежа", предполага пътният експерт.

Русинова съобщава и за няколко пътни инцидента по автомагистралите и на Петроханския проход.

"Проходите не са добре почистени, просто защото няма кой да ги почисти. Тази дейност се заплаща от държавата, а тя няма валидни договори в момента", пише Русинова.

Според нея вината е в шофьора, карал с несъобразена скорост спрямо пътните условия.