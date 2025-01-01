Задава се опасност от пожари през уикенда. На 9 и 10 август части от страната са оцветени в червено, което означава, че има опасност от много силни пожари, предупредиха от НИМХ.

Започва сух период с високи августовски температури. През почивните дни ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде от изток-североизток, предимно слаб, нощем ще стихва. Температурите ще се повишат и преобладаващите максимални ще са между 33° и 38°.

Какво означава червен код?

Възможни са бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони. Пожарите са трудни за овладяване. Действията по погасяване се ограничени само по фланговете на пожара. Възможни са само индиректни действия, насочени срещу предните фронтове на пожарите.

Препоръчителна степен на готовност за борба с пожари общо за 3 дни от датата, посочена на картата, вижте ТУК