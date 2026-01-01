Тази вечер кметът на община Ардино инж. Изет Шабан обяви частично бедствено положение вследствие на покачването на нивото на река Арда и сериозно компрометирана бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница, съобщиха от общината на страницата си във фейсбук.

Съоръжението е станало непроходимо, с което отново се прекъсва единствената транспортна връзка за жителите на шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Мярката обхваща част от територията на общината и има за цел да гарантира безопасността на населението.

Със заповед на кмета се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.