Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош отчете ръст на броя на туристите в страната през 2025 година пред журналисти в Министерския съвет.

„За тази година може да се похвалим с ръст на броя на туристите от порядъка на 5,8% спрямо 2024 година. Това е близо двойно повече спрямо средния европейски ръст на туризма“, заяви той.

По думите му това поставя България сред първите 10 страни по ръст и развитие на туризма в Европа.

Броят на туристите, посетили страната за първи път, надхвърля 9,5 млн.

Рекорден брой румънски туристи са посетили България през 2025 г

Министърът посочи, че това е година, през която секторът се е възстановил след ковид кризата.

Най-голям ръст на туристопотока се отчита от Турция – 61%, Израел – 30%, и Германия – 24%.

Боршош заяви още, че са се развили т.нар. „месеци крила“ на сезона. През април ръстът на българския туристически пазар е 5%, през май – близо 8%, през септември – 5,2%, а през октомври – 11%.

„Изпращаме една много силна година. Министерството доказа, че може да работи с всеки, който се занимава с туризъм“, подчерта Боршош.