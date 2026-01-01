Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира във Фейсбук приетия от ЕП доклад по напредъка на Република Северна Македония по пътя й към ЕС.

"Приветствам приетия от ЕП доклад и направените от него констатации. С гласа си евродепутатите от всички групи дадоха ясно да се разбере, че няма да се допусне злоупотреба с европейските правила и договорености", пише той.

"След подписването на Договора за приятелство и добросъседство през 2017 г., отново ГЕРБ застана в основата на размразяването на европейската перспектива за РСМ през 2022 г., когато бе договорен Европейският консенсус. Благодарение на мнозинство, което нашата парламентарна група осигури на тогавашните управляващи, НС прие декларацията, с която ясно очерта параметрите, които по-късно станаха основата и за самия договорен компромис между Брюксел и Скопие", пише Борисов.

По думите му атаката срещу Втория протокол към Договора за приятелство и добросъседство е "неуместна и контрапродуктивна".

"Поради тази причина се радвам, че мнозинството от членовете на ЕП категорично заявиха, че споразуменията трябва да се спазват, а опитите да бъдат заобиколени с процедурни хватки ще бъдат предотвратявани", пише още Борисов.

"Българската позиция остава ясна и категорична - българите трябва да бъдат вписани в Конституцията на западната ни съседка, за да може тя да започне своя преговорен процес по същество. За да продължат обаче тези преговори трябва стриктно да се изпълняват, както Договора за приятелство и добросъседство, така и всички протоколи към него, както всъщност е предвидено в европейската преговорна рамка. Всичко друго ще среща неразбиране и широк институционален и обществен отпор, както в България, така също и в Европа", пише още той.