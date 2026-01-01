Европейският парламент прие днес годишните доклади, оценяващи напредъка към членство в Европейския съюз на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора и Северна Македония. 

Европейският парламент запази текст, защитаващ съществуването на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония, като отхвърли предложение за отпадането на текста, включено в доклада за напредъка на страната за 2025 г., изготвен от докладчика Томас Вайц, предава Специален пратеник на БТА Кристиан Стратев. 

С решението в доклада се запазва параграф 73, който се отнася до работата на съвместната историческа комисия между София и Скопие. При гласуването на предложението за отпадане на текста 338 от евродепутатите гласуваха „против“, 126 гласуваха „за“, а 188 – „въздържал се“.

В запазения текст се подчертава, че съвместната историческа комисия трябва да работи на основата на обективни и проверими исторически източници, съгласно Втория протокол към Договора за добросъседство между България и Северна Македония. Остава и формулировката за „обща история“ между двете държави.

В доклада за Северна Македония, който бе приет днес с 411 гласа „за“, 120 „против“ и 120 „въздържал се“, ЕП подчертава пълната си подкрепа за ангажимента на Северна Македония към членство в ЕС, като изтъква, че напредъкът в преговорите за присъединяване продължава да зависи от трайни и задълбочени реформи. Членовете на ЕП изразяват съжаление за липсата на напредък от доклада от 2025 г. насам, особено в областта на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията, и подчертават, че спешно са необходими подновен политически ангажимент и сътрудничество между партиите, не на последно място за приемането на необходимите конституционни изменения, които биха позволили откриването на първия тематичен кръг от преговори.

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Специален пратеник на БТА Кристиан Стратев
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