Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за по-малко самонадеяност и отправи явна критика към лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски заради вчерашния ден. "Правителството е на България, много трудно сглобено след осем избора. То не е на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН, не е и на БСП. Никой от нас няма право да говори с "аз", "аз съм гарант" или "от мен зависи", защото всеки от нас може да го каже", посочи Борисов. На въпрос дали това е критика към Пеевски, той отговори утвърдително.

Вчера лидерът на „ДПС – Ново начало“ влезе в словесен сблъсък с представители на „Продължаваме промяната“ (ПП), които блокираха служебния вход на парламента. На влизане в НС Пеевски си размени остри реплики с председателя на ПП Асен Василев и с Кирил Петков. "На ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а те (бел.ред. ПП) са приключили" - така Пеевски коментира блокадата на представители на ПП в знак на солидарност с арестуваните си членове - кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.

Остри реплики между Пеевски и Асен Василев пред парламента (ВИДЕО)

"Всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие, така че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов днес в кулоарите на парламента.

"Това е може би ранния Борисов през 2004-2005. Моето самочувствие беше на самодостатъчност. Човек трябва да може да отправя и критики и самокритики. Всички тук в парламента са млади момчета, млади в политиката, но когато самочувствието се превърне в самонадеяност в политиката, е много опасно. Аз го научих по трудния начин, години наред, и се поправих. Колегите по толкова труден начин съставиха толкова сложно правителство и държим, това не са кабинетите на Борисов, когато можехме всичко", допълни Борисов.

Той повтори още веднъж - не сме си достатъчни, така е конструирана цялата политическа система в България: "И Радев не си е самодостатъчен. Да направи партия, да видим какво ще направи. Защото и той не е нов за политиката, нищо не може да ни изненада и в него. Не знам дали ще направи партия, аз мога да отговарям за ГЕРБ. Без ГЕРБ не може да има правителство сега, нищо по-добро от това не мога да измисля".

Той призова за повече спокойствие в парламента и нормално говорене между политиците заради примера, който дават на всички и най-вече на децата.

"Като цяло този език, тези епитети... мисля, че Министерство на образованието трябва да предложи от парламента да спрат да излъчват заседанията. Защото всичко лошо, което не искаме да бъдат възпитани нашите деца, могат да го видят там. Обиди - гадни, жълти, злостни, омерзяващи. "Ще те смачкам" е най-мекото и после искаме децата да не се бият в училище. А те на кого подражават?"

По отношение на предложението за законодателни промени изборът на председателите на службите за сигурност да се прави от парламента, а не от държавния глава, Борисов коментира, че президентът Румен Радев с месеци „се гаври с правителството“.

"Ако бях премиер, щях да отида се разбера, но не съм и не мога да отговарям от името на Желязков. Когато няма титуляри в службите или са еднолично назначени само от един човек, ние предлагаме каквото и да има, да се изговори тук, в парламента, да бъде публично и прозрачно", каза лидерът на ГЕРБ.

Той коментира и темата за водната криза и посочи, че трябва да се направят довеждащи водопроводи, а другата седмица се пуска язовир край Панагюрище. „Трябва да се строят язовири, да се подмени водопроводната и друга мрежа, трябва приоритизиране и доколкото виждам правителството, слагат вицепремиер в лицето на Зафиров да отговаря за тази криза“, добави той. Според лидера на ГЕРБ в рамките на няколко месеца, ако се работи по начина, по който е работено в Перник – язовир, пречиствателна станция, нова мрежа – нещата за догодина ще са доста по-добре.