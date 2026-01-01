България не може да си позволи забавяне в условията на ускорена цифрова трансформация, изкуствен интелект и развитие на високотехнологични индустрии. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод подписването на Меморандум за стратегическо партньорство между държавата и технологичния сектор за ускоряване на дигиталната и иновационната трансформация на страната до 2030 г.

Документът е подписан съвместно с председателя на Българската асоциация на работодателите в иновативните технологии (БРАИТ) Илия Кръстев, в присъствието на вицепремиера Томислав Дончев.

Според Борисов недостигът на дигитални и високотехнологични умения вече е сериозна пречка пред икономическия растеж и конкурентоспособността на страната.

По думите му за първи път политическите сили и бизнесът формулират общи и конкретни приоритети за дигитална трансформация на икономиката и публичния сектор, както и за изграждане на сигурна и киберустойчива цифрова държава.

Съгласно меморандума държавата поема ангажимент за интегриране на дигитални, STEM и AI умения на всички образователни нива, както и за дългосрочна подкрепа на ключови национални инфраструктури като INSAIT и София Техпарк. От своя страна бизнесът ще инвестира в квалификацията на служителите си и в партньорства с университети и научни организации.

Сред основните приоритети са развитието на икономическа зона Доброславци като национален хъб за високотехнологично и космическо производство, изграждането на фабрики за изкуствен интелект и привличането на международни партньори, както и допълнителни стимули за развойна дейност.

Двете страни се обединяват и около въвеждането на електронна идентификация и Европейския цифров портфейл, пълното прилагане на европейската рамка за управление на данните и директивата NIS2, както и изграждането на Национална система за киберсигурност в партньорство с бизнеса.

„С този меморандум създаваме рамка за предвидимост, приемственост и координация отвъд политическите цикли. Модернизацията на България е дългосрочен проект и няма време за рестарт при всяка смяна на властта“, подчерта Борисов.